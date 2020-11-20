living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ضربة قوية" لريال مدريد قبل مواجهة إنتر ميلانو

20
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيغيب القائد سيرخيو راموس عن رحلة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أكد النادي الإسباني إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الخلفية خلال أداء الواجب الوطني مع منتخب إسبانيا.
وتم استبدال راموس في الشوط الأول من فوز إسبانيا الساحق 6-صفرعلى ألمانيا، الثلاثاء.
 
وذكر ريال مدريد في بيان: "بعد خضوعه لفحوص تحت إشراف الفريق الطبي لريال مدريد تأكد إصابة سيرخيو راموس في عضلات الفخذ الخلفية".
 
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن راموس سيغيب عن مواجهة فياريال في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع ومباراة إنتر ميلانو في دوري الأبطال.
 
ويعاني ريال مدريد من سجل سيء في غياب قائده، حيث خسر الفريق في 7 من آخر 8 مباريات في دوري الأبطال لم يلعب فيها راموس.
 
وسيخضع المدافع رفائيل فاران لاختبار بدني، الجمعة، بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع فرنسا في فترة التوقف الدولي، كما سيتم تقييم حالة ناتشو فرنانديز بعد خروجه مصابا في الانتصار على برشلونة الشهر الماضي.
 
وكان النبأ الجيد لبطل أوروبا 13 مرة سلبية عينة المدافع إيدر ميليتاو في الكشف عن فيروس كورونا.
 
وحصل المدافع البرازيلي وإيدر هازارد وكاسيميرو على الموافقة للعودة إلى التدريبات بعد إصابتهم بفيروس كورونا قبل فترة التوقف.
 
ويواجه ريال جدولا مزدحما حيث سيخوض مباريات أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وإشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ وأتليتيكو مدريد في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout