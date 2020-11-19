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بعد فضيحة إسبانيا.. ألمانيا تغازل يورغن كلوب

19
NOVEMBER
2020
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انهالت الانتقادات على يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني بعد الهزيمة الثقيلة أمام منتخب إسبانيا 6 -صفر في دوري أمم أوروبا، وتجددت المطالب برحيله وتعيين مدرب ليفربول يورغن كلوب خلفا له.
 
 
ويرى نجم المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس أن يورغن كلوب هو المرشح الأنسب لقيادة "المانشافت" خلفا ليواكيم لوف الذي يتولى تدريب "المانشافت" من 14 عاما.
 
وقاد يواكيم لوف ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكن "المانشافت" سقط يوم الثلاثاء،  بسداسية مذلة الماتادور الإسباني.
 
وقال ماتييوس لشبكة "سكاي سبورت": "عندما نتحدث عن المرشحين المحتملين فهناك شخص واحد فقط في المستقبل وهو يورغن كلوب.
 
 وأضاف قائلا "كلوب ناجح للغاية وأنيق ويحظى بنفس الشعبية الكبرى ما بين المعجبين ووسائل الإعلام.. إن مسيرته مازالت مستمرة مع ليفربول، ولكن سيكون لديه وقت لقيادة المنتخب الوطني في غضون سنوات قليلة".
 
وما يعزز إمكانية تولي لوف تدريب منتخب بلاده الذي بدا واضحا حوجته لقيادة ودماء جديدة، هو إعلانه في وقت سابق بأنه يرغب في العودة إلى بلاده.
 
ومن ضمن المرشحين لخلافة لوف، هانزفليك مدرب بايرن ميونخ الذي عمل مساعدا ليوكيم لوف لمدة 8 سنوات.
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