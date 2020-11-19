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لجنة ادارية لنادي البرج-عينطورة الأب عبدو عيد رئيساً... رعيدي نائبه الشدياق للسر والأب جرس للصندوق

19
NOVEMBER
2020
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وقّع مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي على افادة ادارية باللجنة الادارية الجديدة لنادي "البرج عينطورة الرياضي " التابع لمعهد القديس يوسف -عينطورة ولولاية اربع سنوات تمتد حتى 8 تشرين الأول 2024.وفي ما يلي أسماء اعضاء اللجنة الادارية الجديدة ومناصبهم بعد جلسة توزيع المناصب التي عقدت في مقر النادي بمعهد عينطورة:
 
الأب عبدو عيد(رئيساً)،ربيع رعيدي(نائباً للرئيس)،انطوان الشدياق(أميناً للسر)،الأب مدحت جرس(أميناً للصندوق)،غازي بستاني،روني سعادة،زينة الحلو،زيد بطيش،جاد بيطار،مروان الراعي،عماد الخازن،جان بدوي وجلال بعينو(أعضاء مستشارين).
 
يشار الى أن  معهد القديس  يوسف عينطورة ونادي البرج اشتهرا بلعبة كرة السلة في القرن الفائت بشكل خاص بحيث برزت فرق النادي والمعهد بشكل كبير في هذه اللعبة بالبطولات الرسمية الاتحادية  وفي الدورات المدرسية الودية والرسمية.وتخرّج الكثير من اللاعبين من معهد القديس  يوسف (عينطورة) ومن النادي وبرزوا بشكل كبير. 
 
اما الألعاب المعتمدة رسمياً في النادي منذ سنوات فهي كرة السلة،المبارزة والجودو.
 
وفي الآونة الأخيرة، نال النادي ترخيصاً   من الوزارة لمزاولة ألعاب التايكواندو وكرة الطاولة والريشة الطائرة(البادمنتون) ايضاً .
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