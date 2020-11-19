في منافسة مع إنتر ميلان.. يوفنتوس يسعى لضم نجم باريس سان جيرمان

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كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يواصل سعيه لتدعيم الفريق بقوة خاصة في مركز خط الوسط في الموسم المقبل.

ونقل موقع "أوليه" الرياضي، أن يوفنتوس أبدى اهتمامه بضم لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان والذي يحظى بإعجاب أندريا بيرلو وكذلك الإدارة الرياضية.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس يواجه منافسة شرسة مع إنتر ميلان على ضم اللاعب، حيث ينوي "النيراتزوري" (لقب فريق إنتر ميلان) استغلال رغبة باريس سان جيرمان في ضم كريستيان إريكسن لحسم الأمور لصالحه.

وسوف يضطر "البيانكونيري" (لقب فريق اليوفي) لإيجاد حل للتغلب على الإنتر في المنافسة على ضم اللاعب، قد يكون بوضع فيديريكو برنارديسكي في الصفقة لحسم الأمور.

وكان اسم برنارديسكي قد تم اقتراحه على الإدارة الباريسية في صفقة تبادلية مع جوليان دراكسلير في الصيف ولكن توقفت المفاوضات.

وسوف تلعب الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا دورًا كبيرًا من أجل البحث عن مخرج أو حلول بديلة لحسم الأمور وهو ما سيخطط له فابيو باراتيشي المدير التنفيذي ليوفنتوس.