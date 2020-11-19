بعد صلاح والنني.. نجم جديد بالمنتخب المصري في قبضة "كورونا"

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن "كوكا" بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توغو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن الجمعة، إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفيات أمم أفريقيا.

وذكر اتحاد الكرة في بيان: "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم إنه لا يعاني من اَي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية".

كذلك أعلن الاتحاد الاثنين إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا، حسب بيان رسمي جاء فيه: "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توغو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".

وأوضح البيان أنه "على الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها".

وتغلب المنتخب المصري على مضيفه منتخب توغو 3-1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021.

وحملت ثلاثية "الفراعنة" توقيع محمد مجدي أفشة (18)، ومحمد شريف (32)، ومحمود تريزيغية (52)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض إيلوم فيدجي (90).

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بعد أن قد تغلب على توغو في الجولة السابقة بالقاهرة 1-صفر، السبت.