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تصريحات غاضبة من ميسي: سئمت من اعتباري مصدر مشاكل برشلونة

19
NOVEMBER
2020
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عبّر نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي في تصريحات صحفية عن استيائه من اقتران اسمه بمشاكل "البلوغرانا"، وأزمة أنطوان غريزمان.
 
وبعد عودته من لقاء منتخب الأرجنتين والبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، ردّ ميسي على أسئلة مجموعة من الصحفيين الذين تجمعوا في مطار "إل برات" ببرشلونة، حيث عبّر عن استيائه من تصريحات الوكيل السابق لغريزمان، إيريك أولهاتس والتي قال فيها إن "ميسي يرهب لاعبي برشلونة بسياسة إما أن تكون معي أو ضدي".
 
وردّ ميسي على تصريحات أولهاتس بالقول: "أنا مستاء من اعتباري دائما المشكلة في برشلونة"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وأشار ميسي للصحفيين بأنه مستاء أيضا من توجيه مفتشي الضرائب لمجموعة من الأسئلة له، حيث قال: "بعد 15 ساعة وصلت إلى هنا حيث كان في انتظاري عدد من مفتشي الضراب ليطرحوا أسئلتهم. إنه أمر جنوني".
 
وتشير تقارير إلى أن أفضل لاعب في العالم ست مرات وأفضل هدافي برشلونة على الإطلاق، قد اقترب من مغادرة النادي الكتالوني في أغسطس، وذلك في أعقاب توتر علاقته مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو، إلا أن فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، قد صرّح مؤخرا بأن ميسي يجب أن يبقى في "البلوغرانا" ليقود الفريق حتى نهاية مسيرته الكروية، ولعب دور استراتيجي عند تقاعده.
 
ويعتقد فونت، الذي ساهم بشكل فعّال في حملة ضد بارتوميو أدت إلى استقالته في أكتوبر، والمرشح الأوفر حظا للفوز في انتخابات 24 يناير، أنه يمكن إقناع أفضل لاعب في العالم بالبقاء في الكامب نو.
 
ونقلت "سكاي سبورتس" عن فونت قوله: "عندما تكون محظوظا بما يكفي لامتلاك أفضل لاعب في العالم في فريقك، فعليك الاحتفاظ بهذه الموهبة".
 
وأضاف: "إذا ذهب ميسي إلى أحد المنافسين، فلن نجد بديلا بسهولة لأنه لا يوجد بديل له. ولهذا فإن الاحتفاظ به على المدى القصير أمر بالغ الأهمية".
 
وتابع قائلا: "العلاقة بين ميسي وبرشلونة هي علاقة استراتيجية، ونريد التأكد من أننا نخلق الظروف المناسبة له للعب دور في النادي حتى بعد تقاعده. ميسي يمكن أن يقدم الكثير من الأفكار".
 
ويعوّل فونت في إقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة على تشافي هيرنانديز الذي وعد باختياره كمدير ومدرب للفريق، حيث قال: "ميسي بحاجة إلى الإقناع بأن لدينا مشروعا تنافسيا ناجحا، ويمكن لتشافي أن يلعب دورا حاسما في قيامنا بذلك".
 
تراجع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الأربعاء، منخفضا إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، وسط هيمنة التطورات الإيجابية على صعيد التوصل إلى لقاح رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس وفرض قيود اقتصادية أشد في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.
أظهرت السوق بعض الشهية للمخاطرة، في ظل مكاسب للعملات التي ترتفع وسط أجواء التفاؤل مثل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي والكرونة النرويجية.
 
وأعلنت "فايزر" أن النتائج النهائية للاختبارات المتقدمة على لقاحها لمرض كوفيد-19 أظهرت فعالية بنسبة 95 بالمئة، مما أشاع الارتياح في سوق أنهكتها الجائحة. وقبل ذلك كشفت موردنا عن بيانات أولية للقاحها تُظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمئة.
 
لكن عدد الوفيات اليومية العالمية بفيروس كورونا بلغ عشرة آلاف و816 الثلاثاء، وفقا لأرقام جمعتها "رويترز"، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق. وسجلت الولايات المتحدة، البلد الأشد تضررا في العالم، نحو 11.38 مليون إصابة و248 ألفا و574 وفاة منذ بداية الجائحة.
 
وقال غريغ أندرسن، المدير العالمي لاستراتيجية سوق الصرف الأجنبي لدى بي.إم.أو كابيتال ماركتس في نيويورك، "حدوث طفرة في إصابات كوفيد يكون إيجابيا بوجه عام للدولار ولعملات الملاذ الآمن الأخرى مثل الين والفرنك السويسري، لكن أخبار اللقاح الإيجابية توازن ذلك".
 
وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1869 دولار، رغم عرقلة بولندا وهنغاريا حزمة مالية حجمها 1.8 تريليون يورو (2.14 تريليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لإنعاش الاقتصاد الذي تعصف به جائحة كوفيد-19.
 
في غضون ذلك، ارتفع الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3297 دولار في أعقاب تقرير لصحيفة صن بأن المفاوضين البريطانيين أبلغوا رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يتوقع اتفاق تجارة مع بروكسل أوائل الأسبوع المقبل، وربما بحلول يوم الثلاثاء.
 
وتراجع الدولار 0.3 بالمئة إلى 103.865 ين، لتعوض العملة اليابانية جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي بعد إعلان فايزر توصلها إلى لقاح ناجع.
 
وصعد اليوان في الأسواق الخارجية إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين مقابل الدولار اليوم. لكن العملة الأميركية انتعشت لاحقا لترتفع 0.2 بالمئة إلى 6.5619 يوان وسط عمليات شراء من بنوك رئيسية مملوكة للدولة، فيما يقول بعض المتعاملين إنه قد يكون مسعى لكبح زحفا لعملة الصينية صوب مستوى 6.5 للدولار.
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