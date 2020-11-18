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رغم الهزيمة التاريخية 6-0.. لوف مستمر في تدريب "المانشافت"

18
NOVEMBER
2020
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قال أوليفر بيرهوف، مدير منتخب ألمانيا، إن المدرب يواخيم لوف ليس مهددا بفقدان منصبه رغم الخسارة 6-0 أمام إسبانيا في ختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم،يوم الثلاثاء.
 
وتعرضت ألمانيا لأسوأ هزيمة في مباراة رسمية، بعد عرض رائع من إسبانيا، بينما شعر مدرب المنتخب لوف بالصدمة ولم يكن بوسعه تبرير انهيار فريقه في إشبيلية وضياع فرصة التأهل لقبل نهائي دوري الأمم.
 
وعانت ألمانيا بوضوح هذا العام، وفازت ثلاث مرات فقط في ثماني مباريات، لكن بيرهوف قال إن المدرب لوف سيستمر في منصبه حتى بطولة أوروبا العام المقبل، على الأقل.
 
وردا على سؤال حول استمرار لوف في منصبه حتى بطولة أوروبا، قال بيرهوف لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية: "نعم بكل تأكيد. هذه المباراة لن تغير شيئا. لا نزال نثق في يواخيم لوف، ولا شك في ذلك".
 
وأضاف: "مع المنتخب الوطني، يجب التفكير والتحليل من بطولة إلى أخرى. نريد أن نحقق أفضل شيء ممكن في بطولة أوروبا العام المقبل".
 
وكان من المفترض إقامة بطولة أوروبا في منتصف العام الجاري، لكن البطولة تأجلت إلى 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.
 
واحتاجت ألمانيا إلى التعادل فقط للتأهل لقبل نهائي دوري الأمم، لكن الهزيمة منحت إسبانيا صدارة المجموعة والتأهل للدور الأخير.
Reuters
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