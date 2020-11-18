living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أسود الأطلس" تسقط أفريقيا الوسطى بثنائية

18
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فاز منتخب المغرب على مضيفه منتخب أفريقيا الوسطى 2-صفر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 المؤجلة الى 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
 
افتح التسجيل لـ"أسود الأطلس" نجم تشلسي كريم زياشي في الدقيقة (39)، وفي الدقيقة 90 نجح يوسف العربي من إضافة الهدف الثاني.
 
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة التي تضم موريتانيا وبوروندي.
 
ولم يخسر المغرب في أي مباراة رسمية منذ هزيمته أمام البرتغال صفر-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، علما أن إقصائه من النسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي أمام بنين جاء بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 وهو ما يدون في السجلات على أنه تعادل وليس خسارة.
 
وخاض المنتخب المغربي مذ ذاك التاريخ بما فيها مباراة اليوم 16 مباراة (كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية والتصفيات) حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في خمس.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout