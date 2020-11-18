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المرشح لرئاسة برشلونة يكشف خطته لإقناع ميسي بالبقاء

18
NOVEMBER
2020
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قال فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، إن ليونيل ميسي يجب أن يبقى في "البلوغرانا" ليقود الفريق حتى نهاية مسيرته الكروية، ولعب دور استراتيجي عند تقاعده.
 
وتشير تقارير إلى أن أفضل لاعب في العالم ست مرات وأفضل هدافي برشلونة على الإطلاق، قد اقترب من مغادرة النادي الكتالوني في أغسطس، وذلك في أعقاب توتر علاقته مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو.
 
ويعتقد فونت، الذي ساهم بشكل فعّال في حملة ضد بارتوميو أدت إلى استقالته في أكتوبر، والمرشح الأوفر حظا للفوز في انتخابات 24 يناير، أنه يمكن إقناع أفضل لاعب في العالم بالبقاء في الكامب نو.
 
ونقلت "سكاي سبورتس" عن فونت قوله: "عندما تكون محظوظا بما يكفي لامتلاك أفضل لاعب في العالم في فريقك، فعليك الاحتفاظ بهذه الموهبة".
 
وأضاف: "إذا ذهب ميسي إلى أحد المنافسين، فلن نجد بديلا بسهولة لأنه لا يوجد بديل له. ولهذا فإن الاحتفاظ به على المدى القصير أمر بالغ الأهمية".
 
وتابع قائلا: "العلاقة بين ميسي وبرشلونة هي علاقة استراتيجية، ونريد التأكد من أننا نخلق الظروف المناسبة له للعب دور في النادي حتى بعد تقاعده. ميسي يمكن أن يقدم الكثير من الأفكار".
 
ويعوّل فونت في إقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة على تشافي هيرنانديز الذي وعد باختياره كمدير ومدرب للفريق، حيث قال: "ميسي بحاجة إلى الإقناع بأن لدينا مشروعا تنافسيا ناجحا، ويمكن لتشافي أن يلعب دورا حاسما في قيامنا بذلك".
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