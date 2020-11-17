ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى ماسكيرانو وفرناندو بعد الاعتزال

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علق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يوم الاثنين، على اعتزال مواطنيه خافيير ماسكيرانو وفرناندو جاجو، كرة القدم.

وفي رسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، قال ميسي، "ماسكيرانو وجاجو شخصان قضيت معهما وقتا طويلا، استمتعنا فيه معا.. الآن يرحلان عن عالم كرة القدم، لذلك أغتنم هذه الفرصة لأوجه لهما بعض الرسائل".

وأضاف البرغوث الأرجنتيني، "عزيزي فيرناندو، لقد عرفنا بعضنا البعض منذ أن كنا في الـ17 من العمر.. سعدت بمشاركتك غرفة الملابس في المنتخب الوطني، واللعب ضدك أيضا".

وتابع أسطورة برشلونة: "أتمنى أن يسير معك كل شيء على ما يرام، وأتمنى أن تواصل تحقيق أحلامك".

وعن ماسكيرانو قال ميسي، "ماذا يمكنني أن أقول؟.. لقد كنا معا لسنوات عديدة نرى بعضنا البعض كل يوم ونتشارك الكثير.. مررنا بلحظات سعيدة جدا، وبعض اللحظات الصعبة أيضا مع الأرجنتين وبرشلونة، وأفتقده منذ أن غادرنا.. أتمنى لك الأفضل ولعائلتك".

وأعلن خافيير ماسكيرانو، أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا لمباريات كرة القدم الدولية، اعتزاله اللعب بشكل مفاجئ وعمره 36 عاما.

وجاء إعلان ماسكيرانو، لاعب الوسط السابق في ريفر بليت وكورنثيانز وليفربول وبرشلونة والعديد من الأندية الأخرى، بشكل مفاجئ عقب خسارة فريقه إستوديانتس 1-صفر أمام أرجنتينوس جونيورز في مباراة بالدوري المحلي، يوم الأحد.

وقال ماسكيرانو للصحفيين "أديت مهنتي بنسبة 100 بالمئة وبأقصى حد أستطيع أن أفعله، ولبعض الوقت الآن أصبح الأمر أصعب. في بعض الأحيان لا يختار المرء النهاية لكنها تحدث من تلقاء نفسها".

وقضى ماسكيرانو أنجح فتراته مع برشلونة حيث أحرز هناك 19 لقبا في ثماني سنوات، منها التتويج بالدوري الإسباني خمس مرات كما نال لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشارك ماسكيرانو في 147 مباراة مع الأرجنتين وظهر في كأس العالم أربع مرات، وفاز بميداليتين ذهبيتين مع منتخب بلاده الأولمبي في 2004 و2008.