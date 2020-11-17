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السائق اللبناني البطل تاني حنا وصيفاً في سباقي الجولة الأولى من بطولة "بروكار"

17
NOVEMBER
2020
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احتلّ السائق اللبناني البطل تاني حنا المركز الثاني في سباقي الجولة الأولى من بطولة "برو كار"- الامارات العربية المتحدة ((Procar-UAEالتي أقيمت على الحلبة الوطنية لـ"دبي أوتودروم" التي يبلغ طولها 3.560 كلم.
 
شاركت في السباق 15 سيارة بينها اربع في فئة حنا اي "فئة فيراري" علماً ان سيارة حنا،التي لا يفارقها العلم اللبناني، هي "فيراري -2019 " بينما سيارات منافسيه هي من طراز "فيراري ايفو -2020" وهي تتمتع بقوة أقوى بطبيعة الحال .
 
وسبق لحنا أن احرز لقب البطولة،التي كانت تحت مسمى "أن .جي .كاي"،عامي 2017 و2018 وبصورة متتالية ولم يشارك في بطولة العام 2019 لأنه كان يسابق في بطولة القارة الأوروبية لـ"فيراري تشالنج" حيث أحرز لقب القارتين الآسيوية- الأوقيانية في العام 2018 ولقب القارة الأوروبية في العام 2019 وبجدارة ودخل  السجل التاريخي للبطولة من الباب الواسع لسائق بات اسمه على كل شفة ولسان في عالم الرياضة الميكانيكية .
 
ولقد ارتأى حنا المشاركة في بطولة "بروكار" الاماراتية للوقوف على جهوزيته الذهنية والبدنية وتقييم مستواه وأدائه  بعدما  سبق له أن شارك في آخر سباق وهو  "غولف 12 ساعة" الذي اقيم في امارة ابو ظبي بكانون الأول الفائت قبل ان يشل وباء كورونا النشاط الرياضي في العالم منذ بداية العام الجاري.
 
وجاء حنا وصيفاً في السباق الاماراتي في السباقين خلف البولندي رومان زيمان بينما حلّ الانكليزي بول سيبرايت ثالثاً وليون برايس من جنوب أفريقيا رابعاً .
 
وفي تفاصيل السباقين،سجّل حنا ثاني افضل وقت في التجارب الرسمية وانطلق من المركز الثاني في السباق الأول وتقدّم الى المركز الأول ثم تراجع ليحتل مركز الوصافة .
 
وفي التجارب الرسمية للسباق الثاني، سجّل السائق اللبناني افضل ثاني وقت ثم تقدّم الى  الطليعة لكنه تراجع في النهاية محتلاً المركز الثاني وكان مضموناً فوزه بالسباقين لو شارك  على سيارة فيراري مشابهة لسيارة منافسيه التي تتمتّع بقوة أقوى من سيارته.
 
وبعد السباقين قال حنا"بعد توقّف دام أحد عشر شهراً بسبب وباء كورونا، الذي اتمنى ان يزول قريباً ،عدتُ للمشاركة في السباقات من بوابة بطولة "بروكار" الاماراتية بهدف تقييم أدائي الذهني والفني وللعودة الى أجواء السباقات والمنافسة .وأخطّط للمشاركة في جميع جولات البطولة ومنها الجولة الثانية التي ستقام في بداية شهر كانون الأول المقبل لكن على سيارة "فيراري ايفو-2020" ونتيجتي ستختلف حتماً وسيكون هدفي احراز لقبي سباقي الجولة المقبلة.وفارق ال8 ثوان بيني وبين الأول هو فارق هزيل نسبة الى  الفارق بين قوة سيارتينا".
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