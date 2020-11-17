إصابة نجمي منتخب أيرلندا بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اليوم الاثنين إصابة المدافع مات دوهيرتي والجناح جيمس ماكلين ثنائي المنتخب الوطني بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الأيرلندي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "جاءت نتيجة بقية التشكيلة والطاقم الفني سلبية قبل العودة إلى دبلن صباح اليوم حيث تنتظرنا مباراة أمام بلغاريا يوم الأربعاء".

وفي الأسبوع الماضي أصيب لاعب الوسط آلان براون والمهاجم كالوم روبنسون أيضا بالعدوى.

وتحتل أيرلندا، التي خسرت بهدف دون رد خارج الديار أمام ويلز أمس الأحد، المركز الثالث في المجموعة الرابعة للمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية برصيد نقطتين من خمس مباريات وتستضيف بلغاريا متذيلة الترتيب يوم الأربعاء.