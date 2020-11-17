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محرز ورضا يصعدان بالجزائر إلى نهائيات أمم إفريقيا

17
NOVEMBER
2020
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تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 في كرة القدم المؤجلة إلى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، بتعادله مع مضيفتها زيمبابوي 2-2، الاثنين، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات.
 
وتقدمت الجزائر بهدفين لمهاجم مونبلييه أندي ديلور بضربة رأسية قوية إثر تمريرة عرضية لمحمد رضا حلايمية (34).
 
وأضاف القائد نجم مانشستر سيتي رياض محرز الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد أربع دقائق عندما تلقى كرة طويلة بعد منتصف الملعب فراوغ المدافع تشيكسن بلمسة رائعة بالكعب وتوغل داخل المنطقة وراوغه مرتين قبل أن يسددها داخل مرمى الحارس سومبا.
 
وردت زيمبابوي بهدفين لنوليدغ ميوسونا (43) وبرينس ديوبي (82).
 
وهو التعادل الأول للجزائر في التصفيات بعد ثلاث انتصارات متتالية آخرها على زيمبابوي نفسها 3-1 الخميس الماضي، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق خمس نقاط أمام زيمبابوي التي باتت مهددة بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز زامبيا على مضيفتها بوتسوانا لاحقا.
 
وحذت الجزائر حذو السنغال التي تأهلت هي الأخرى بعدما حققت الاثنين فوزها الرابع تواليا عندما جددت فوزها على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر بعدما كانت تغلبت عليها بثنائية نظيفة الأربعاء الماضي.
 
وحافظ المنتخب الجزائري على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ22 على التوالي، علما بأنه لم يخسر منذ سقوطه على أرض بنين في أكتوبر 2018.
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