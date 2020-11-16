living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول سابق يفضح فشل بارتوميو.. كيف أضاع برشلونة "الجوهرة"؟

16
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف مسؤول سابق في برشلونة مثالا جديدا على سوء الإدارة الذي كان يميز فترة الرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، وهو ما ضيع على النادي الإسباني عددا من الصفقات المهمة.
 
وقال المدير السابق في برشلونة خافيير بورداس، إن موناكو كان يرغب في بيع المهاجم الشاب كيليان مبابي للنادي الكتالوني، إلا أن إدارة الأخير اختارت بدلا من ذلك الاستثمار في عثمان ديمبيلي.
 
وأوضح بورداس لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، أن "برشلونة كانت له فرصة ذهبية للاستفادة من خدمات مبابي، لكن الإدارة قررت في نهاية المطاف التعاقد مع ديمبيلي" من بوروسيا دورتموند الألماني.
 
وذكر: "عندما كنا سنوقع لديمبيلي، اتصل بي وكيل الأعمال جوزيب ماريا مينغويلا ليخبرنا أن مبابي في متناول اليد".
 
وتابع: "لقد تحدثت مع بارتوميو وأخبرته بالأمر، وطلب مني أن أتواصل معه. وذاك ما كان، حيث اتصلت بوالد مبابي وأخبرني أن اللاعب لن يوقع لريال مدريد لأن كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وغاريث بيل كانوا هناك، وبدلا من ذلك يمكنه الذهاب إلى برشلونة لأن نيمار كان قد غادر آنذاك".
 
وأردف المسؤول السابق: "في نهاية المطاف فضل المسؤولون عثمان ديمبيلي".
 
وكشف موقع "غول" أن هذه الصفقة ندم عليها برشلونة، لا سيما أن ديمبيلي لم يقدم الإضافة التي كانت متوقعة منه، وتعرض للإصابة لفترات طويلة.
 
وأنفق النادي 105 ملايين يورو على الدولي الفرنسي، الذي يبلغ الآن 23 عاما، لكنه لم يظهر سوى 82 مباراة خلال 3 سنوات معظمها كبديل، سجل خلالها 22 هدفا فقط.
 
وكان بارتوميو في أيامه الأخيرة محل انتقادات كبيرة داخل برشلونة، سواء من مجلس الإدارة أو من نجم الفريق الأول ليونيل ميسي الذي كان يرغب في الرحيل الصيف الماضي قائلا إن رئيس النادي لم يفِ بوعوده تجاهه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout