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اتحاد الكرة الطائرة عمّم على انديته المواعيد الجديدة لجمعيتيه العموميتين

16
NOVEMBER
2020
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عمّم الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة على أنديته ما يلي:
إستنادا الى قرار وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بضرورة الإلتزام بالإقفال العام من صباح السبت  14 تشرين الثاني الجاري وحتى صباح الأثنين  30 تشرين الثاني الجاري، وحيث لن نتمكن من فتح مقر الإتحاد خلال هذه الفترة لتقديم الترشيحات، لذلك قررت اللجنة الإدارية إبلاغكم بالمواعيد الجديدة للترشيحات واجتماع الجمعيتين العموميتين العادية والإنتخابية.
 
العمومية العادية
 
وستنعقد  الجمعية العمومية العادية المخصّصة لمناقشة و إقرار البيانين الإداري و المالي لموسم 2019 – 2020 واقرار الموازنة المرتقبة لعام 2021 و روزنامة نشاط العام المقبل  وذلك الاحد الواقع فيه 13 كانون الأول المقبل عند  الساعة الحادية عشرة صباحاً في مجمّع ميشال المرّ الرياضي في البوشرية.
 
في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى ( حضور أكثر من النصف زائد واحد من مجموع عدد الأصوات ) تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً الى اجتماع ثاني يعقد الاحد 20 كانون الأول المقبل   في الوقت و المكان عينهما ويكون النصاب فيه قانونيا بمن حضر ، دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية.
تشارك فقط في هذه الإجتماعات الجمعيات المسدّدة لاشتراكها السنوي لموسم 2018 – 2019 والتي شاركت بالبطولة الرسمية لموسم 2018 – 2019 ولديها إفادة صالحة لغاية تاريخ الإجتماع (يعتمد على قرار رقم 88/1/2020 المتعلق بتمديد ولايات الهيئات الإدارية للجمعيات الرياضية حتى تاريخ 15/02/2021 والتي لم تجر إنتخاباتها من  18/10/2019 ولا يسري مفعول هذا القرار على الجمعيات المنتهية ولاية اللجنة الإدارية لديها خارج الفترة المحدّدة بالقرار) 
                                                        
العمومية الانتخابية
كما دعا الاتحاد الى عقد  الجمعية العمومية لانتخاب  هيئة إدارية جديدة للإتحاد وذلك الاحد الواقع فيه 13 كانون الأول المقبل   الساعة الثانية عشرة ظهرا في مجمّع ميشال المرّ الرياضي.
 
في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى لعدم حضور ثلثي مجموع الأصوات زائد واحد تكون الهيئة العامة مدعوة حكما الى اجتماع ثاني دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية يعقد يوم الاحد 20 كانون الأول المقبل  في الوقت والمكان عينهما ، في حال عدم إكتمال النصاب في الاجتماع الثاني لعدم حضور نصف عدد الأصوات زائد واحد تكون الهيئة العامة مدعوة حكما الى اجتماع ثالث دون الحاجة الى توجيه دعوة ثالثة و يعقد الاجتماع الاحد 27 كانون الأول المقبل  في الوقت والمكان عينهما. في حال لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثالث لعدم حضور مجموع نصف عدد الأصوات زائد واحد تعتبر الدعوة برمتها ملغاة وتتم الدعوة الى إنعقاد الجمعية العمومية من جديد.
 
تفتح مهل الترشيح إبتدأ من الإثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني الجاري  وتنتهي عند  الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7 كانون الأول المقبل . وتسلّم طلبات الترشيح موقعة من المرشح شخصيا الى أمانة سر الإتحاد في الفترة المحددة وخلال الدوام الرسمي بين الساعة الواحدة والخامسة من بعد ظهر الأثنين (30/11) والثلاثاء (01/12) والأربعاء(02/12) والخميس (03/12) اما الإثنين (07/12 حتى الساعة الرابعة مساء)، ويحصل المرشح على إيصال بذلك ، وتنشر الهيئة الإدارية للإتحاد لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في مركز الإتحاد في اليوم التالي لإقفال مهلة التراشيح بعد إقرارها من اللجنة الإدارية.
 
ملاحظة: في حال تأجيل جلسة الإنتخاب لعدم إكتمال النصاب تعتمد التراشيح المقدمة فقط ضمن المهلة المذكورة في الدعوة.
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