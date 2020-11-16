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بعد تجديد الثقة به في الاتحاد الآسيوي إنتخاب اميل جبور في لجنة الأحداث الرياضية

16
NOVEMBER
2020
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للمرة الثالثة على التوالي ، انتُخب  عضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ومدير الاتحاد المحاضر الدولي اميل جبور عضواً في لجنة الأحداث الرياضية في الاتحاد الآسيوي من قبل مجلس إدارة الإتحاد القاري  للعبة  خلال  الجمعية العمومية الإنتخابية للإتحاد الآسيوي للكرة الطائرة ( جرت عبر تطبيق "زوم") التي انعقدت بحضور مندوبي 62 اتحاد وطني من قارتي آسيا و أوقيانيا .
 
ومن مهام لجنة الأحداث الرياضية وضع  قوانين و برامج البطولات في قارة آسيا وتشرف فنياً عليها . كما تدير و تشرف اللجنة  على التصفيات التي يجريها الإتحاد الدولي لبطولة العالم و كأس العالم و كأس التحدّي و الدوري العالمي الى التصفيات القارة الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية. ويضم المجلس عشرة  أعضاء من كوريا الجنوبية و اليابان و الصين و تايلاندا و كازاخستان وأوستراليا و إيران و اندونيسيا و قطر و لبنان.
 
ولقد تلقى جبور،ابن بلدة كوسبا في قضاء الكورة،اتصالات تهنئة محلية وعربية وقارية ودولية من عاملين في لعبة الكرة الطائرة مع الاشارة الى أن جبور هو حكم دولي اضافة الى كونه محاضر دولي وموجود ضمن  اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني منذ العام 1992 من دون انقطاع وهو عميد أعضاء الاتحاد المذكور.
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