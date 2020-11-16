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كلمتان للدكتور ظريفة وسلامة في الحفل السنوي. تايكواندو: توزيع شهادات على عائلة نادي مون لاسال- تشامبيونز ايليت

16
NOVEMBER
2020
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وزّع نادي المون لاسال الشهادات  على حملة الحزام الأسود من اللاعبين واللاعبات من كافة الفئات العمرية للذكور والاناث التابعين لمون لاسال- تشامبيونز ايليت وعلى المدربين الذين خضعوا لدورة دراسة دولية تحت اشراف الاتحادين الدولي واللبناني اقيمت عن بعد وعلى المحاضرين والحكام التابعين للنادي.ففي ظل اجراءات وقاية صارمة للوقاية من وباء "كورونا"،أقيم الحفل السنوي الضخم في قاعة قصر الرياضة في نادي المون لاسال زيّنته صورة لمؤسس ورئيس النادي الراحل أنطوان شارتييه وفي ظل تنظيم لافت بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة ،رئيس النادي المنظّم المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة، المحاضرين، الحكام ، المدربين، اللاعبين واللاعبات الذين فاق عددهم المائة وذويهم.
 
سلامة
 
بداية النشيد الوطني اللبناني، فكلمة رئيس النادي سلامة الذي رحّب بالحاضرين وتحدث عن الدور الكبير الذي تلعبه لعبة التايكواندو في نادي المون لاسال خلال عقود من الزمن والتي تساهم في رفع اسم النادي في المحافل المحلية والخارجية .ونوّه بالدور الكبير الذي يلعبه رئيس اتحاد اللعبة الدكتور ظريفة (ابن النادي)  في تطوير اللعبة خاصة منذ تبوئه منصب الرئاسة في تشرين الثاني من العام 2016 والتجديد له الشهر الفائت لأربع سنوات جديدة.واعتبر ان عائلة التايكواندو محظوظة بوجود ظريفة على رأس هرم الاتحاد الذي يرعى اللاعبين واللاعبات بكافة فئاتهم العمرية وفتح آفاق جديدة لم تكون متوافرة سابقاً.ثم اشار الى أنه للاتحاد خططاً  جديدة مع البرنامج الذي أعدّه لوضع اللعبة على "الخارطة الدولية" وهذا ما تمّ  ويجب على عائلة اللعبة ان تلاقي هذا الجهد المبذول من قبل الاتحاد .وشدّد سلامة على وجوب احترام الخصم والمثابرة للوصول الى الهدف المنشود.ووجّه التهنئة الى المحاضرين والحكام والمدربين واللاعبين واللاعبات المنتمين الى عائلة النادي على جهودهم كلّ في ميدانه.
 
ظريفة
 
الكلمة الثانية للرئيس ظريفة الذي نوّه بدور نادي المون لاسال الفاعل في الرياضة ومنها لعبة التايكواندو منذ عهد مؤسس النادي الراحل انطوان شارتييه .واكد ظريفة ان لعبة التايكواندو اللبنانية وصلت الى العالمية في السنوات الاخيرة وهذا ما تضمّنه برنامجه الذي أعلن عنه في خريف العام 2016 .واضاف "واجبنا كاتحاد ان ندعم اللاعبين واللاعبات وكل من يعمل في ميدان اللعبة وان ندعم الأندية ،من دون استثناء، التي تصقل اللاعبين بدعم من الأهالي الذين يلعبون دوراً كبيراً في حض ابنائهم للمثابرة على التمارين.ومنذ ايام جرت دورة تدربيبية تحت اشراف الاتحاد الدولي "أون لاين" و"عن بعد" بمشاركة المئات من المدربين من انحاء العالم واللافت أن مشاركة العدد الأكبر من المدربين كانت من  لبنان  وهو ما نفتخر به ونجح 95 بالماية منهم وهو امر هام ودليل ساطع على وصلت اليه اللعبة في لبنان" .
 
وختم" ثابروا على التمارين فالمرحلة المقبلة ستكون مثمرة وسنستمر باذن الله واقفين مع بعض وأمامنا  تحديات كثيرة العام المقبل متمنياً على الجميع التزام  اجراءات الوقاية من اجل سلامة الجميع وفي النهاية اشكر ثقتكم ". 
 
ثم قدّم اللاعبون واللاعبات عروض قتالية شيّقت لاقت اعجاب الحضور.
 
وفي الختام وزّع ظريفة وسلامة الشهادات على المحاضرين والمدربين والحكام واللاعبين واللاعبات في اجواء احتفالية .
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