ماني يقود السنغال للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية

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أصبحت السنغال أول دولة تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد أن سجل ساديو ماني هدفا متأخرا ليقودها للفوز 1-صفر خارج الديار على غينيا بيساو، الأحد.

وهز ماني، الذي سجل أيضا في فوز السنغال 2-صفر بملعبها على غينيا بيساو يوم الأربعاء الماضي، الشباك قبل ثماني دقائق على النهاية لتحافظ بلاده على علامة النجاح الكاملة في المجموعة التاسعة وتضمن احتلال المركزين الأول أو الثاني وبالتالي التأهل للنهائيات في الكاميرون في يناير 2022.

وتملك السنغال 12 نقطة من أربع مباريات وتتقدم بست نقاط على الكونغو صاحبة المركز الثاني وتسع نقاط على غينيا بيساو التي تحتل المركز الثالث.

وخسرت السنغال في نهائي كأس الأمم الماضية في مصر عام 2019.

وسجل نابي كيتا زميل ماني في ليفربول هدفا في تعادل غينيا 1-1 خارج الديار مع تشاد لتظل في صدارة المجموعة الأولى.

وأدرك أحمد عبد الرحمن التعادل لتشاد قبل نهاية الشوط الأول ليمنح بلاده أول نقطة بعد ثلاث هزائم متتالية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أحرز سعيدي نتيبازونكيزا هدفين وأضاف يوسف ندايشيمي هدفا ثالثا لتفوز بوروندي 3-1 على موريتانيا في بوجمبورا.

وتتأخر بوروندي بنقطة واحدة خلف موريتانيا صاحبة المركز الثاني في المجموعة الخامسة مع تبقي مباراتين لكل فريق في التصفيات في مارس.

ويتأهل أول فريقين في المجموعات 12 إلى النهائيات التي تقام في مطلع 2022 باستثناء المجموعة السادسة التي سيتأهل منها أعلى فريق في الترتيب بالإضافة إلى الكاميرون المتأهلة بالفعل باعتبارها الدولة المضيفة.