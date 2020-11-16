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إصابة غوميز تنعش خزينة ليفربول بـ"مبلغ كبير"

16
NOVEMBER
2020
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تسببت إصابة مدافع ليفربول جو غوميز مع منتخب بلاده في انتعاش خزينة ليفربول، حيث سيدفع الاتحاد الدولي راتب اللاعب حتى تعافيه من الإصابة.
وستشهد الفترة المقبلة انتعاشة لخزينة ليفربول بعد إصابة مدافع الفريق جو غوميز مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية الأخيرة في الركبة، حيث خضع اللاعب لجراحة، من أجل العودة مجددا للمشاركة في المباريات مع فريقه.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر تعويض ليفربول عن غياب الدولي الإنجليزي جو غوميز، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مع منتخب إنجلترا.
 
وتعرض غوميز لإصابة خطيرة في الركبة، في آخر جلسة تدريبية قبل مواجهة إنجلترا لمنتخب أيرلندا، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة، الخميس الماضي، بثلاثية نظيفة.
 
ومن المحتمل أن يغيب غوميز عن ليفربول حتى نهاية الموسم، لتكون ضربة جديدة موجهة لفريق ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب، بعد إصابة فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الآخر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
 
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن ليفربول سيحصل على قيمة راتب اللاعب الأسبوعي، حتى موعد عودته من جديد إلى التدريبات، حيث يأتي ذلك، ضمن تغطية برنامج حماية الأندية الذي يعمل به الاتحاد الدولي منذ 2012، وهو عبارة عن تأمينات للأندية التي يتعرض أحد لاعبيها إلى إصابات في المباريات الرسمية أو الودية أو التدريبات، مع منتخبات بلادهم.
 
ومن المقرر أن يدفع الاتحاد الدولي 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو راتب اللاعب الأسبوعي، حتى يتمكن من العودة، وفي حالة غيابه حتى نهاية الموسم، سيضطر فيفا لتعويض ليفربول بـ 2 مليون جنية إٍسترليني.
 
وبحسب ما تنص عليه اللائحة في الاتحاد الدولي، فإن الحد الأقصى لتعويض الأندية، 6.75 مليون جنية إسترليني في العام.
 
وتُحسب الأموال بمعدل 18.430 جنيه إسترليني لليوم الذي يغيب فيه اللاعب عن فريقه بسبب إصابة مع منتخب بلاده.
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