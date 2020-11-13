اصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة أن محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي أصيب بفيروس كورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك "أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.

وتابع "لا يعاني اللاعب من أي أعراض. جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية. وخضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب مع ناديه الإنكليزي. بالإضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".



وأضاف بيان الاتحاد "سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".