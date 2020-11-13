living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليونايتد يفاوض رونالدو.. ووضع يوفنتوس المالي قد يدعم رحيله

13
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت تقارير إعلامية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجري مباحثات حاليا للانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف القادم.
 
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي يحرص على التخلص من نجم ريال مدريد السابق رونالدو، سعيا منه لجني أموال قبل انتهاء عقده بنهاية موسم 2021-2022، وتوفير أجره البالغ 540 ألف إسترليني.
 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي كريستيان مارتن بـ"فوكس أميركا" قوله إن "الشياطين الحمر" دخلوا فعلا في مباحثات مع "الدون"، وبأن الأخير يفكر بشكل جدي بعرض النادي الإنجليزي الذي لم يبدي يوفنتوس أي اعتراض على التحاور معه بهذا الشأن.
 
وذكر مارتن في تغريدة بأن مصادره في مانشستر يونايتد وبورتو تؤكد ما وصفه بـ"إغراء" اليونايتد لرونالدو كي يعود إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.
 
وقد يكون خيار بيع رونالدو بالنسبة ليوفنتوس الإيطالي واردا لأسباب مالية نجمت مع جائحة كورونا، وتقاضي المهاجم البرتغالي لأربعة أضعاف ما يحصل عليه اللاعب الثاني الأعلى أجرا وهو ماتيس دي ليخت.
 
وسبق لرونالدو اللعب مع اليونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز مع "الشياطين الحمر" بلقب الدوري ثلاث مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.
 
وسجل 118 هدفا في 292 مباراة خاضها لصالح اليونايتد في جميع البطولات، وذلك قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون إسترليني.
 
وخلال تسعة مواسم لعبها في "الليغا" الإسبانية، سجل رونالدو 450 هدفا في 438 مباراة مع الريال، وحقق مع النادي لقب الدوري مرتين، وفاز أربع مرات بدوري الأبطال مع "الملكي".
 
وفي عام 2018 انضم رونالدو ليوفنتوس الإيطالي مقابل 99 مليون إسترليني، واستطاع مع النادي الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout