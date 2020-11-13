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الأسود الثلاثة تحقق فوزها الأول على أيرلندا منذ 1985

13
NOVEMBER
2020
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فازت إنجلترا على أيرلندا للمرة الأولى من 1985 عندما هز هاري مغواير وجيدون سانشو ودومينيك كالفرت-لوين الشباك لتنتصر صاحبة الأرض 3-صفر في مباراة ودية لكرة القدم خلف الأبواب المغلقة باستاد ويمبلي.
 
ومنح مغواير، الذي وضع شارة قيادة المنتخب، التقدم لإنجلترا بضربة رأس بعد 18 دقيقة وعزز سانشو من تفوق صاحبة الأرض قبل نهاية الشوط الأول.
 
ونفذ كالفرت-لوين ركلة جزاء بنجاح في الشوط الثاني حيث تستعد إنجلترا لمواجهتين حاسمتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بلجيكا وأيسلندا.
 
وكانت المباراة بمثابة التحول لمغواير الذي طُرد في آخر مباراة لإنجلترا في الخسارة 1-صفر أمام الدنمرك في دوري الأمم الشهر الماضي.
 
وقدمت إنجلترا أداء قويا في أسبوع صعب شهد إصابة خطيرة لجو غوميز مدافع ليفربول في تدريبات المنتخب بالإضافة إلى استقالة غريغ كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي بسبب تصريحات غير لائقة في اجتماع لجنة بالبرلمان.
 
وكانت آخر ست مباريات بين المنتخبين انتهت بالتعادل فيما تم إلغاء المباراة في دبلن في 1995 بسبب شغب الجماهير.
 
لكن مواجهة اليوم جاءت من جانب واحد حيث فرض فريق المدرب جاريث ساوثجيت سيطرته.
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