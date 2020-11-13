سلة: أكاديمية "M13 " في تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الثلاثيات

A + A -

استضاف "نادي M13" على ملاعبه في انطلياس مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور اداريين ومدربين ولاعبين وعلى رأسهم أمين عام الاتحاد المحامي شربل ميشال رزق ورئيس النادي المضيف إيلي مشنتف.

وأكد رزق أنّ تحدي المهارات الفردية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة يهدف الى إعادة ضخ الحياة وتثبيت الأمل في ملاعب كرة السلة مشيراً إلى أنّ رهان الإتحاد كان في مكانه بالتركيز على الفئات العمرية التي تعتبر مستقبل اللعبة.

بدوره ، تحدث مشنتف عن أهمية هذا التحدي الذي يعيد الأولاد الى الملاعب مشيراً الى ان هذه المسابقات تعيد الحركة الرياضية الى الملاعب وتنشّط حركتها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد مؤكداً أن افادتها تكمن في تشجيع اللاعبين على العمل والمثابرة لتحسين لعبهم.

ومن جهته شكر المدرب فرج عاد شركة "سبورتس مانيا" على تنظيمها هذا الحدث الذي شجع اللاعبين على العودة الى الملاعب وتكثيف تمارينهم منوهاً بالمستوى اللافت الذي يقدمونه.

وأخيراً نوّه لاعب نادي دينامو جيمي سالم بالجهود التي تقوم بها الشركة المنظمة معتبراً أنها أعادت النشاط للاعبين مركزاً على ضرورة التشبث بالأمل فهو الحل الوحيد للإستمرار.

ثم تبارى المشاركون في جوّ حماسي وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) حيث تأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.