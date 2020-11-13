بمشاركة 37 دولة من كافة انحاء العالم سلة: لبنان يشارك في النسخة الثانية من بطولة افتراضية من تنظيم الاتحاد الدولي

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سيشارك لبنان في النسخة الثانية من بطولة دولية افتراضية وعن بعد للمنتخبات الوطنية في كرة السلة للرجال تحت اسم "FIBA Esports Open 2020 " والتي ستقام ابتداء من 14 تشرين الثاني الجاري من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة السلة .ويتألف المنتخب اللبناني من طارق عبود(مديراً للمنتخب) ووائل العنوقي(مدرباً) وسبعة لاعبين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة (5 لاعبين على ارض الملعب ولاعبا احتياط) وهم:شادي ابو فرج(قائداً للمنتخب)،مصطفى صعب،مصطفى فتال،محمد مدني،جو حكيم،جان بول بلّان وربيع حسن.

تشارك في البطولة 37 دولة وهي:

-القارة الأفريقية:ساحل العاج والغابون.

-القارة الاميركية الجنوبية: بوليفيا،البرازيل،الأرجنتين،الأوروغواي وفنزويلا.

-شمالي ووسط القارة الأميركية:كندا، كوستاريكا،جمهورية الدومينيكان،غواتيمالا،هندوراس،بورتوريكو والولايات المتحدة الأميركية.

-منطقة آسيا-أوقيانيا:أوستراليا،اندونيسيا والفيليبين.

-منطقة الشرق الأوسط:لبنان والسعودية

-القارة الأوروبية: النمسا، روسيا البيضاء،كرواتيا،قبرص،البوسنة والهرسك،تشيكيا،المانيا، بريطانيا ،ايرلندا،ايطاليا،لاتفيا،ليتوانيا،البرتغال،روسيا، اسبانيا،سويسرا،تركيا واوكرانيا.

وستخوض كل دولة سبع مباريات ضد دولة ضمن منطقتها الجغرافية على ان يفوز الفريق الذي يتقدّم بأربعة انتصارات من اصل سبع مباريات. وسيتواجه المنتخب اللبناني مع نظيره السعودي اربع مرات السبت 14 الجاري وثلاث مرات الاحد 15 الجاري والفريق الذي يتقدّم باربعة انتصارات من اصل سبع مباريات ممكنة يحرز لقب بطولة الشرق الأوسط.