الجزائر.. العلامة الكاملة بتصفيات أمم أفريقيا

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واصل المنتخب الجزائري لكرة القدم صدارته للمجموعة الثامنة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بعد فوزه على زيمبابوي أمس الخميس بثلاثة أهداف لهدف.

وبفوزه هذا، على ملعب 5 يوليو، ارتفع رصيد الجزائر من النقاط إلى 9 حققها من 3 فوز على كل من بوتسوانا وزامبيا بالإضافة إلى زيمبابوي، وله 9 أهداف مقابل هدف واحد دخل مرماه.

وسجل أهداف الجزائر كل من بغداد بونجاح، في الدقيقة 31، وسفيان فيغولي في الدقيقة 43، ورياض محرز في الدقيقة 67، فيما سجل هدف زيمبابوي الوحيد لاعبه تينوتيندا كاديويري في الدقيقة 79 من المباراة.

وفي المباراة، لجأ منتخب زيمبابوي، الذي بدأ بقوة في الدقائق الأولى من المباراة، إلى التكتل أمام المرمى مع شن هجمات مرتدة، كاد أن خلال واحدة منها، وتحديدا في الدقيقة الثالثة من المباراة أن يحرز هدف السبق، لكن حارس مرمى المنتخب الجزائري نجح في صدها ببراعة.

لكن منتخب الخضر استردوا زمام المبادرة وشنوا هجمات، نجح خلالها من إحراز الهدفين الأول والثاني في الشوط الثاني، قبل أن تنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني الجزائري بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذا الفوز، حقق محاربو الصحراء، بقيادة جمال بلماضي، فوزهم الحادي والعشرين دون هزيمة في المباريات الودية والرسمية، حيث فازوا في 16 مباراة وتعادلوا في 5 مباريات فقط.

وسيسعى المنتخب الجزائري لتحطيم الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم المنتخب المصري الذي لم يخسر في 24 مباراة على التوالي.