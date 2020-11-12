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الأهلي المصري يضم "جوهرة" الرجاء المغربي

12
NOVEMBER
2020
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أعلن نادي الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن تعاقده مع المدافع المغربي بدر بانون منتقلاً من نادي الرجاء البيضاوي.
 
وقال مدير التعاقدات في نادي الأهلي، أمير توفيق، إن الفريق المصري تعاقد بانون للسنوات الأربع المقبلة بصفقة بلغت 2 مليون دولار لناديه الرجاء البيضاوي المغربي، إلى جانب الراتب السنوي للاعب.
 
وكان يفترض وصول بانون إلى القاهرة خلال الأيام الماضية للإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي، إلا أن إصابة والد وشقيقة اللاعب بفيروس كورونا المستجد حال دون ذلك. 
 
وفي أول تعليق لبانون بعد التوقيع للمارد الأحمر، قال النجم المغربي: "أنا في نادي القرن.. أنا في النادي الأهلي".
 
وأصبح بدر بانون هو ثاني صفقات الأهلي الصيفية بعد ضمه لطاهر محمد طاهر من المقاولون العرب.
 
وبات لدى الأهلي في مركز قلب الدفاع، بدر بانون وأيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، والثنائي المصاب محمود متولي وسعد سمير.
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