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سانتوس يكشف موقف رونالدو من اللعب مع البرتغال الليلة

11
NOVEMBER
2020
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كشف مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، موقف كريستيانو رونالدو من اللعب مع منتخب بلاده في المباريات المقبلة، بعد تعرضه لإصابة طفيفة مؤخرا في لقاء فريقه يوفنتوس ولاتسيو.
 
وقال سانتوس في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة البرتغال وأندورا الودية المقررة مساء اليوم الأربعاء: "رونالدو تدرب بشكل طبيعي، ليست لديه مشاكل، إنه مستعد للعب".
 
وأضاف: "رونالدو جاهز لخوض المباريات الثلاث"، في إشارة إلى مواجهه أندورا الودية، ومباراتي فرنسا وكرواتيا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لدووري الأمم الأوروبية المقررتين يومي 14 و17 من الشهر الحالي.
 
ويتطلع رونالدو (35 عاما)، لتسجيل مزيد من الأهداف مع منتخب البرتغال لتعزيز رصيده من الأهداف الدولية بعد أن سجل 101 هدف، وبات "الدون" على بعد تسعة أهداف فقط من تخطي رقم أسطورة منتخب إيران، علي دائي (109 أهداف)، متصدر قائمة أفضل هدافي المنتخبات عبر التاريخ.
روسيا اليوم
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