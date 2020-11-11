نائب رئيس الفيفا يعتذر عن "المصطلح المسيء"

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اعتذر غريغ كلارك، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي يرأس كرة القدم الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، بعد الإشارة بشكل غير لائق إلى "لاعبي كرة القدم الملونين".

واستخدم رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المصطلح أثناء حديثه عن الانتهاكات العنصرية التي يتعرض لها اللاعبون.

وتم استجواب كلارك أمام لجنة تابعة لمجلس العموم معنية بالإشراف على الرياضة.

ورد كلارك قائلا "إذا كنت قلت ذلك، فأنا أعتذر بشدة. أنا نتاج عملي في الخارج. لقد عملت في الولايات المتحدة لسنوات عديدة حيث طلب مني استخدام مصطلح (الأشخاص الملونون) و ... أحيانا أسيء التعبير عن أفكاري".

وأصدر اتحاد الكرة الإنجليزي اعتذارا آخر في بيان لاحق.

وقال الاتحاد "أقر (كلارك) بأن استخدام مصطلح (ملون) ليس مناسبا، واعتذر من صميم قلبه خلال جلسة الاستجواب".لقطة طريفة، تلك التي التقطتها عدسات أحد المعجبين بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، يوم السبت الماضي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي تلقى "تحية فريدة إلى حد ما من أحد معجبيه بعد نهاية اللقاء، الذي ساهم فيه بشكل كبير في فوز فريقه على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين".

وظهر ليونيل في مقطع فيديو وهو يقود سيارته، قبل أن يوقفه عدد من المعجبين لتهنئته على المستوى الذي قدمه في اللقاء.

وقال أحد المشجعين بشكل طريف "أحبك أكثر مما أحب والدي"، الأمر الذي جعل "ليو" يضحك، بينما كان يستعد لمغادرة ملعب "كامب نو".

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، فجر قبل نحو شهرين، زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عن 13 عاما.

وبعد أزمة دامت أياما عدة، تراجع "ليو" عن قراره وقرر استمراره مع ناديه لعام آخر، وذلك "تفاديا لنزاع قانوني".