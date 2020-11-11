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فيديو "يا ساقط" يثير الجدل.. وبحث شكاوى ضد مرتضى منصور

11
NOVEMBER
2020
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"سنناقش جميع الشكاوى وكل من يخالف سيتم وقفه على الفور"، هكذا علقت رئيس لجنة التقارير الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام في مصر، رانيا هاشم، على الجدل المثار بعد قرار المجلس حجب قناتي الإعلاميين أبو المعاطي زكي وعبد الناصر زيدان على يوتيوب وفيسبوك بعد شكاوى من رئيس نادي الزمالك الموقوف، مرتضى منصور، تتهمهما بالإساءة إليه.
 
وكان زيدان وزكي قد خصصا قناتيهما على مواقع التواصل لمتابعة دائرة ميت غمر بالدقهلية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وهي الدائرة، التي كان منصور مرشحا عنها ولم ينجح في الفوز بالمقعد.
 
وشهدت مواقع التواصل تفاعلا كبير مع فيديو اجتمع فيه عبد الناصر وأبو المعاطي معا وكانا يغنيان "يا ساقط يا مرتضى منصور"، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات.
 
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، أنه ناقش شكاوى مرتضى منصور، ضد الكاتب الصحفي أبو المعاطي زكي، والذي اتهم إياه "باستغلال قناته على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك والصفحة الشخصية له لسبه ومجلس إدارة نادي الزمالك".
 
وقال المجلس إنه بعد الاطلاع على تفريغ الإسطوانات المدمجة والفلاشات صحة الشكوى، وأوصت بحجب قناة "نجم الجماهير" على اليوتيوب وصفحة "نجم الجماهير" على الفيسبوك وصفحة أبو المعاطي زكي الشخصية على الفيسبوك.
 
كذلك أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس بعرض الأمر على اجتماع المجلس المقبل لبحث حجب قناة "كورة بلدنا" على اليوتيوب وقناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، حيث تبين أن زيدان استغل القناتين في سب وقذف وتوجيه إهانات بالغة جسيمة لمرتضى منصور وذلك بالمخالفة للقانون والأكواد والمعايير الإعلامية، حسبما جاء في بيان للمجلس.
 
وفور إعلان تلك القرارات علق عبد الناصر زيدان عبر صفحته على موقع فيسبوك بأنه يحترم المجلس الأعلى للإعلام ورئيسه كرم جبر ولكنه تقدم من قبل بالعديد من الشكاوى ضد مرتضى منصور، الذي درج على الخوض في سمعته وعرضه وعرض أسرته ولم يتم التحقيق فيها.
 
وقالت رئيس لجنة التقارير الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام، رانيا هاشم، لـ"سكاي نيوز عربية" إن المجلس سيناقش كل الشكاوي وأن هناك لجنة متخصصة لمتابعة المواقع الإلكترونية وأي مخالفة يتم ارتكابها عبرها يتم اتخاذ اللازم.
 
وأكدت أن الشكاوى ضد أبو المعاطي وزيدان يتم التحقيق فيها منذ فترة وليس لها علاقة بمسألة الانتخابات فقط، وأن المجلس سيتخذ قراره النهائي في الاجتماع المقبل بعد بحث الأمر، وأن لجنة الشكاوى تقدم توصيات لعرضها على اجتماع المجلس.
 
وشددت على أن مجلس الإعلام يمثل مصر وأي خروج على القانون هو إساءة لمصر ولن يتم التهاون فيها وسبق وقف قناة الزمالك بعد خروج عن القانون، موضحة أن المجلس يقود مبادرة مع وزارة الشباب والرياضة لرأب الصدع بين الجماهير والإعلاميين في مجال الرياضة للتخلص من هذا التشاحن، الذي يسيء للبلاد ولا يفيد الناس في شيء.
 
كان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر وقف برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك لمدة أسبوعين، وذلك في الشكاوى المقدمة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، ورئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عمرو الجنايني، حيث تبين قيام البرنامج بمخالفة الأكواد والمعايير، ولتوجيه اتهامات له دون سند أو دليل وتناوله رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية بألفاظ خارجة، بحسب بيان للمجلس.
 
ودرج مرتضى منصور على الظهور عبر قناة الزمالك والرد على جميع المختلفين معه في الوسط الرياضي.
 
وأعلن المجلس كذلك أنه تلقى شكوى من الكاتب وحيد حامد ضد إحدى شركات الاتصالات، يتهمها باستغلال فيلم مملوك له في عمل إعلانات دون الحصول على إذن مسبق منه، وهو ما اعتبره الكاتب اعتداء من الشركة على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له وتم إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.
 
وقال المجلس إنه خصص اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث الشكاوى المقدمة إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المجلس والأكواد الإعلامية، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.
 
كذلك أعلن المجلس الأعلى للإعلام أنه بمشاركة وزارة الشباب والرياضة سيتم إطلاق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"، وذلك بمناسبة ما وصفها بالمباراة التاريخية لنهائي البطولة الأفريقية بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
 
وقال المجلس إنه من المقرر أن تقام مائدة مستديرة في الحادية عشرة صباح الخميس 12 نوفمبر الجاري بمقر المجلس في مبنى ماسبيرو، وسيتم تصميم شعار للمباراة وتوزيعه على وسائل الإعلام وفي ملعب المباراة.
 
وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام بالحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع، مشيرا إلى تشكيل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية وسوف ينشر تقريراً بذلك.
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