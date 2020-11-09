living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوفنتوس يتعثر بالدوري في يوم إصابة رونالدو

9
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعثر بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس في مباراته بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي، في مواجهة شهدت إصابة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وفشل يوفنتوس بالحفاظ على تقدمه بهدف نظيف أمام لاتسيو حتى نهاية المباراة، ليتعادل صاحب الأرض في الوقت البدل الضائع وينهي المباراة بنتيجة 1-1.
 
وتقدم رونالدو "للسيدة العجوز" في الدقيقة 15، وواصل تألقه خلال المباراة وكاد أن يسجل أكثر من مرة، لو لا تألق حارس لاتسيو بيبي رينا والقائم الذي حرمه من هدف.
 
ونجح الإيكوادوري فيليبي سايسيدو بتسجيل هدف "قاتل" في الدقيقة 95، ليحرم يوفنتوس من انتصار رابع بالدوري.
 
وتعرض نجم الفريق رونالدو لإصابة بالكاحل بالدقيقة 76، اضطر على إثرها الخروج من الملعب، ليدخل الأرجنتيني باولو ديبالا بديلا له.
 
ولم يتبين حتى الآن خطورة إصابة رونالدو، بانتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيعلن عن نتائجها الإثنين.
 
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، مع احتمال تراجعه للمركز الرابع أو الخامس وفقا لنتائج المنافسين روما وإنتر ميلانو وأتالانتا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout