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ثنائية واتكنز تقود أستون فيلا لفوز كبير على أرسنال

9
NOVEMBER
2020
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عاد أستون فيلا إلى طريق الانتصارات بعدما سجل أولي واتكنز هدفين في الفوز 3-صفر خارج الأرض على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وسجل فيلا هدفا قبل مرور أول دقيقة عن طريق جون مكجين لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بوجود لاعب آخر في طريق رؤية الحارس بيرند لينو.
 
لكن بوكايو ساكا لاعب أرسنال سجل في مرماه بطريق الخطأ بعدما تعرض لضغط من محمود حسن (تريزيجيه) من مدى قريب في الدقيقة 25.
 
وواصل أستون فيلا التفوق في الشوط الثاني بفضل سيطرة جاك جريليش على منتصف الملعب، ولم يكن مفاجئا أن يضيف واتكنز الهدف الثاني في الدقيقة 72.
 
وأضاف واتكنز الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة رائعة من جريليش.
 
وتوقفت انطلاقة أستون فيلا المثالية بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين لكنه تقدم الآن إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، وتراجع أرسنال إلى المركز 11 وله 12 نقطة حيث فاز أربع مرات وخسر في أربع مباريات.
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