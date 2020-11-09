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هاتريك "غير مسبوق" يطيح ريال مدريد أمام بلنسية

9
NOVEMBER
2020
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أحرز كارلوس سولير مهاجم بلنسية ثلاثية من ركلات جزاء ليفوز فريقه 4-1 على ريال مدريد في مباراة غير عادية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
 
ومنح كريم بنزيمة التقدم لريال مدريد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يعادل بلنسية النتيجة عبر أولى ركلات جزاء سولير الثلاث بعد تحول غير معتاد في الأحداث.
 
وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد محاولة سولير ثم تابع مهاجم بلنسية الكرة في القائم وارتدت إلى زميله يونس موسى ليسدد في الشباك قبل إلغاء الهدف عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب دخوله منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.
 
وأمر الحكم بإعادة ركلة الجزاء ولم يخطئ سولير في محاولته الثانية.
 
وتقدم بلنسية قبل نهاية الشوط الأول بعد هدف غريب سجله رفائيل فاران في مرماه، إذ أرسل مدافع ريال مدريد الكرة عاليا فوق رأسه بدون قصد ثم تجاوزت خط المرمى، واحتسب الهدف بعد عدة دقائق عقب مراجعة أخرى من حكم الفيديو.
 
وكاد مهاجم بلنسية الشاب لي كانج-إن أن يسجل الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني لكن كورتوا حول تسديدته إلى القائم.
 
وواصل بلنسية صاحب الأرض الضغط وحصل على ركلتي جزاء أخريين، الأولى بسبب مخالفة من مارسيلو ضد ماكسي جوميز والثانية عقب لمسة يد من سيرجيو راموس.
 
ونفذ سولير الركلتين بنجاح ليصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة.
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