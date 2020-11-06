سلة: تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة في "تشامبس"

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استضاف "نادي تشامبس " على ملاعبه في الحازمية مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور اداريين ومدربين ولاعبين وعلى رأسهم مدير أنشطة كرة السلة في الأكاديمية المدرب عمر شميطلّي.

وأشار شميطلي الى أنّ تحدي المهارات الفردية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة هو بمثابة متنفس للجميع من لاعبين، مدرّبين وأهل والفضل يعود ل"سبورتس مانيا" على جهودها الإستثنائية لإعادة ضخ الحياة في الملاعب والأكاديميات.

وتبارى المشاركون في جوّ حماسي إيجابي وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) حيث تمّ تحطيم بعض الأوقات والأرقام. وقد تأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.