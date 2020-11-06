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رالي لبنان الدولي ال43 المسار الكامل...وعشر مراحل خاصة

6
NOVEMBER
2020
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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) رالي لبنان الدولي  الثالث والأربعين في 13 ،14 و15 تشرين الثاني الجاري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .ويندرج الرالي في اطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق الاوسط للراليات للعام الجاري بعد راليي سلطنة عُمان وقبرص.تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 480.39 كلم منها 192.30 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة والتي يبلغ عددها عشر من بينها مرحلة استعراضية واحدة. 
وفي ما يلي المسار الكامل للرالي:
 
الجمعة
 
*المرحلة الخاصة الأولى الاستعراضية للسرعة ٢٬٥٢ كلم.
-الكسليك، جونيه – مرحلة استعراضية – النادي اللبناني للسيارات والسياحة 
تقام هذه المرحلة داخل النادي اللبناني للسيارات و السياحة - الكسليك  مساء الجمعة 13  الجاري  ابتداءً من الساعة السادسة مساء.
سيقفل النادي من الساعة ١٢:٠٠ ظهراً ولغاية منتصف الليل.
ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه جبيل وصولاً إلى موقف بلدية جبيل المجاني ناهية الجزء الأول ابتداءً من الساعة ١٨:٣٠ للتوقف في الموقف المغلق لحين موعد انطلاق الجزء الثاني من السباق نهار السبت ١٤ تشرين الثاني الجاري عند الساعة  ٨صباحاً.
 
 
 
 
 
السبت
 
يبدأ الجزء الثاني من السباق نهار السبت بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ٨:٠٠ صباحا" من داخل موقف بلدية جبيل المجاني بإتجاه البترون صعودا الى بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.
 
*المرحلة الخاصة الثانية للسرعة ٢١٫٤٠كلم 
-عين عيا – دير بيلا
تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا" الى  كفرحي، بقسميا، كفتون، صعودا" إلى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا، شناطه وصولا" إلى دير بيلّلا.
تقفل هذه الطريق من الساعة ٠٧:٣٠ ولغاية الساعة ١٠:٣٠
ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا" الى  صورات.
 
*المرحلة الخاصة الثالثة للسرعة ٢٦٬١٢ كلم.
-صورات – ضهر ابي ياغي
 تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح  وصولاً إلى ضهر ابي ياغي.
تقفل هذه الطريق نهار السبت في ١٤ تشرين الثاني  من الساعة ٠٦:٥٣ ولغاية الساعة ١١:٣٠
ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولاً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصولاً إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١١: ١١
الجزء الثالث
ينطلق الجزء الثالث من السباق نهار السبت  بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ١١:٥٤ من داخل موقف بلدية جبيل المجاني بإتجاه البترون صعودا الى بجدرفل وصولاً إلى عين عيا.
 
 
*المرحلة الخاصة الرابعة للسرعة ٢١٫٤٠كلم 
-عين عيا – دير بيلا
تنطلق هذه المرحلة من عين عيا عند الجسر صعودا" الى  كفرحي، بقسميا، كفتون، صعودا" إلى المجدل، زكزوك، وطى فارس، بزيزا،شناطه وصولا" إلى دير بيلّلا.
تقفل هذه الطريق من الساعة ١١:٠٩ولغاية الساعة ١٣:٠٩
.ثم تتابع السيارات طريقها الى بساتين العصي وصولا" الى  صورات
 
 
*المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة ٢٦٬١٢ كلم.
-صورات – ضهر ابي ياغي
تنطلق هذه المرحلة من مفرق صورات القديم صعوداً إلى صورات بإتجاه فتيحات، زين، آصيا، مراح الحاج، العلالي، محمرش، مار ماما، المسرح  وصولاً إلى ضهر ابي ياغي.
تقفل هذه الطريق نهار السبت  من الساعة 12:02ولغاية الساعة ١٥:٠٢
ثم تتابع السيارات طريقها إلى البقيعة، دريا نزولاً إلى جران، أوتوستراد المدفون، جبيل وصولاً إلى منطقة الخدمة في موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١٤:٥٠ من ٠ تدخل بعدها ابتداءً من الساعة ١٥:٤٥ الى الموقف المغلق ناهية القسم الأول. 
 
 
الأحد
 
يبدأ القسم الثاني من السباق الأحد بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة ٠٧:١٥ صباحاً من داخل موقف بلدية جبيل المجاني
ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه حالات و نهر ابراهيم.
 
*المرحلة الخاصة السادسة للسرعة ١٥٫٤٢كلم.
-نهر ابراهيم – مشان  
تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا" مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لقوّات نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.
تقفل هذه الطريق من الساعة  06:10ولغاية الساعة 09:10
ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب. 
 
*المرحلة الخاصة السابعة للسرعة ٢١٬٣٠كلم.
-حبوب – بنتاعل 
تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بننتاعل.
تقفل هذه الطريق من الساعة  07:08 ولغاية الساعة 10:08
ثم تتابع السيارات طريقها الى منطقة الخدمة في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ٠٩:٢٦
ثم تنطلق السيارات مجددا" الى نهر ابراهيم ابتداءً من الساعة ١٠:٢١ 
 
 *المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة ١٥٫٤٢كلم.
-نهر ابراهيم – مشان  
تنطلق هذه المرحلة من نهر ابراهيم صعودا" الى مفترق بزحل بإتجاه الشركة الفينيقية لقوّات نهر ابراهيم لتوليد الكهرباء صعوداً إلى فتري، مستديرة بير الهيت وصولاً إلى مشّان حيث نقطة التوقّف قبل مفترق مشّان، طريق فتري، قرطبا.
تقفل هذه الطريق من الساعة  ٠٩:١٦ ولغاية الساعة ١٢:١٦
ثم تتابع السيارات طريقها نزولا نحو بير الهيت وصولا الى الأوتوستراد نحو جبيل صعودا باتجاه حبوب.
 
 
*المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة ٢١٬٣٠كلم.
-حبوب – بنتاعل 
تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بننتاعل.
تقفل هذه الطريق من الساعة  ١٠:١٤ولغاية الساعة ١٣:١٤
ثم تتابع السيارات طريقها الى نقطة التجمع في جبيل، موقف بلدية جبيل المجاني، ابتداءً من الساعة ١٢:٣٢
ثم تنطلق السيارات مجددا" الى جبيل صعودا" الى حبوب ابتداءً من الساعة ١٣:٣٢
 
 
*المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة ٢١٬٣٠كلم.
-حبوب – بنتاعل 
تنطلق هذه المرحلة من حبوب صعودا" باتجاه فدار التحتا ، فدار الفوقا ، مزرعة العين ، بشتليدا ، حجولا ، بركة حجولا ، جربتا وصولاً الى بننتاعل.
تقفل هذه الطريق من الساعة ١٣:١٤ ولغاية الساعة ١٥:١٧
ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه حالات، نهر ابراهيم، طبرجا، جونيه الكسليك لتدخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة ، ابتداءً من الساعة  ١٥:٠٠ ناهية السباق ليقام حفل تتويج الفائزين.
 
 
  
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