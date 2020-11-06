الكشف عن قائمة "منبوذي برشلونة" لهذا الشتاء

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن الأسماء المرشحة لمغادرة "كامب نو" في يناير القادم، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة ومن أجل توفير المال لعقد صفقات جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسماء المطروحة هي: عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، جونيور فيربو، كارليس ألينيا وصامويل أومتيتي.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الأسماء لم تقنع رونالد كومان، بدليل مشاركتها دقائق محدودة، باستثناء ديمبلي، الذي ينتهي عقده في صيف 2022، في ظل اهتمام من قبل مانشستر يونايتد ويوفنتوس لضمه، يجعله أكثر عرضة لمغادرة الفريق الكتالوني.

ويواجه البرسا مشكلة في التخلص من أومتيتي، في ظل إصابته المتكررة وراتبه المرتفع، وهو ما أفسد محاولات انتقاله لليون في الصيف.

واجتمع كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، مع المدرب الهولندي، والمدير الرياضي رامون بلانيس، وأخبرهم بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم، قبل التخلص من بعض اللاعبين أولا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحساس للنادي.

وبينت الصحيفة أن رحيل مارتن برايثوايت أصبح أمرا مؤكدا، خاصة في ظل وجود رغبة لتعزيز خط الهجوم بضم ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، حيث أن برايثوايت لم يشارك إلا في 15 دقيقة فقط منذ انطلاق الموسم.