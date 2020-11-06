ميسي يثير الجدل مجددا.. هل هو متخاذل؟!

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أثار فيديو قصير لليونيل ميسي من الدقائق الأخيرة لمباراة برشلونة ضد دينامو كييف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على مشهد لبدء دينامو كييف بإحدى الهجمات على الفريق الكتالوني أثناء تقدم البرسا بنتيجة 2-1، إلا أن ميسي قرر عدم الضغط على لاعبي المنافس.

وظل الأرجنتيني قائد الفريق يسير ببطء، متغاضيا عن تقدم دينامو كييف بالكرة من منطقة جزائه، وحتى نصف ملعب برشلونة، واحتمالية تعرض مرمى الحارس تير شتيغن للهدف الثاني.

وفي لقطة أخرى من نفس المباراة، شن دينامو كييف هجمة مرتدة على مرمى برشلونة، ووقتها كان أغلب لاعبي البارسا في حالة هجوم، ولكن ميسي لم يتوان عن العودة بأقصى سرعته لمساندة سيرجينو ديست الذي كان وحيدا في الدفاع.

وتداول بعض المشجعين خلال الساعات الماضية اللقطات، حيث وجه بعضهم النقد لميسي على عدم مساندته للفريق فى الملعب، وفسره بعض المتابعين بأن المهاجم البالغ 33 عاما يلعب بدون روح بعد إرغامه على البقاء من طرف إدارة النادي السابقة.

فيما قام البعض الآخر بالرد وأكد أن ليو يبذل قصارى جهده في اللقاء سواء في المقدمة أو حتى عند العودة إلى الدفاع مع زملائه.