وفاة نجم الدوري الأمريكي للمحترفين في السجن

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توفي الأمريكي إيدي جونسون، نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة في الثمانينيات، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ولاية فلوريدا، وفقا لما ذكر موقع TMZ.

وتوفي لاعب كرة السلة السابق البالغ 65 عاما في 26 أكتوبر الفائت، لكن إدارة السجن في فلوريدا لم تعلن عن هذه المعلومات لبعض الوقت، ويشار إلى أن سبب وفاة جونسون جاء نتيجة معاناته من مرض لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وألقي القبض على جونسون في عام 2008 ووجهت إليه تهمة اغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر ثماني سنوات، وفي نفس العام أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وعرف عن جونسون أداؤه في الدوري الأمريكي للمحترفين ولقب بـ"إيدي السريع" نتيجة مهارته العالية بالتسجيل.

لعب في مباراة كل النجوم في الدوري مرتين عامي 1980 و1981، ورغم ذلك، بسبب قضايا عدم الانضباط وتعاطي المخدرات، تم حظر جونسون من الدوري في عام 1987.

واجه الأمريكي مشاكل مع القانون عدة مرات، حيث تم اعتقاله أكثر من 100 مرة لأسباب مختلفة، من بينها حيازة مخدرات واعتداء على ضابط شرطة.