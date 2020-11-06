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رسمياً.. السعودية على روزنامة فورمولا 1

6
NOVEMBER
2020
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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يوم الخميس، عن استضافة السعودية لإحدى جولات موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1 في مدينة جدة.
وقال وزير الرياضة السعودي، الأمير تركي بن عبد العزيز الفيصل" :بدعم ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد.. يسرني الإعلان عن استضافة السعودية لـفورمولا -1.
 
وأضاف "اليوم نحظى بدعم غير محدود في القطاع الرياضي بشكل خاص وفي كل القطاعات الأخرى في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو سيدي ولي العهد."
 
وأوضح  الأمير تركي أن "هذه الاستضافات هي مكملة لحزمة من الاستضافات التي تمت في السنوات الماضية، وقبل أكثر من سنة بدأت الاجتماعات و النقاشات من أجل استضافة هذا الحدث الكبير بمتابعة من سمو ولي العهد".
 
وكانت السعودية قد استضافت في أواخر 2018  جولةً في الفورمولا إي كأوّل سباق من نوعه يُقام في الشرق الأوسط، قبل أن يعمد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى تنظيم العديد من الفعاليات المحلية.
 
ومن المقرر أن يقام سباق جدة تحت في المساء يوم 28 من نوفمبر  عام 2021.
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