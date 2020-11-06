تنس: 12 مرشح لملء المقاعد الـ9

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أعلن الاتحاد اللبناني للتنس عن اقفال باب الترشّح لانتخابات اللجنة الادارية الجديدة على 12 مرشحاً لملء المقاعد التسعة.وعقدت اللجنة الادارية للاتحاد جلسة "أون لاين"عن بعد صباح الأربعاء برئاسة رئيس الاتحاد أوليفر فيصل حيث تمّ البت في قانونية التراشيح بعد اقفال باب الترشّح عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس الفائت.وفي ما يلي أسماء المرشحين ال12 المستوفين الشروط القانونية: أوليفر فيصل،حسّان داعوق،سيرج زوين،ريمون كتورة،ديزيريه خليفة هاشم ،نبيل قبيطر،ميرنا ابو مراد خوري ،لين ابي عبدالله بشور ، ناهية ابو خليل،ابراهيم ابو شاهين،ألان رزق ووسيم صيقلي.

يشار الى ان الجمعية العمومية العادية للاتحاد ستنعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس المقبل الواقع فيه 12 تشرين الثاني الجاري في قاعة المحاضرات التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك على ان تليها الجمعية العمومية الانتخابية عند الساعة الخامسة.