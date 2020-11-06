هاتريك يازجي يفرمل مسيرة إبراهيموفيتش ورفاقه

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أحرز يوسف يازجي 3 أهداف (هاتريك) للمرة الثانية بالدوري الأوروبي هذا الموسم، ليقود ليل الفرنسي لفوز ثلاثي كبير على مضيفه ميلان الإيطالي، الخميس، ويتوقف سجل الفريق اللومباردي الخالي من الهزيمة عند 24 مباراة بجميع المسابقات.

وافتتح اللاعب التركي التسجيل من ركلة جزاء في الشوط الأول، وعزز من تقدم الفريق الفرنسي بعد خطأ من جانلويجي دوناروما حارس ميلان، ثم أكمل الثلاثية بعد هجمة مرتدة.

ويتصدر ليل المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، متقدما بنقطة على ميلان الذي خسر للمرة الأولى منذ هزيمته 1-2 أمام ضيفه جنوى في الدوري، في الثامن من مارس الماضي.

وأنقذ دوناروما فرصة من الفريق الضيف إلى ركلة ركنية، وبعد تنفيذها سقط يازجي بعد تدخل من أليسيو رومانيولي ثم سدد ركلة الجزاء بهدوء في المرمى في الدقيقة 22.

وأبعد مايك مانيان حارس ليل ركلة حرة من زلاتان إبراهيموفيتش، في الظهور الوحيد للمهاجم السويدي الذي خرج بعد مرور ساعة من اللعب.

وعزز ليل تقدمه بعد 10 دقائق من الاستراحة، عندما سدد يازجي كرة من 25 مترا، لكن دوناروما أخطأ في تقديرها حيث اصطدمت بالأرض أمامه ومرت من فوق ذراعه.

وبعد ذلك بثلاث دقائق انطلق ليل في هجمة مرتدة وهيأ دافيد الكرة إلى زميله التركي ليضعها في مرمى دوناروما، ويكمل الثلاثية الثانية بعد تسجيله 3 أهداف في الفوز 4-1 على سبارتا براغ.