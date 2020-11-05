موجة قلق في ليفربول بسبب "فقدان صلاح"

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تسيطر حالة من القلق على فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب احتمال خسارة النجم المصري في فترة الإعداد للموسم المقبل، وربما المباريات الأولى منه، بسبب ملف إستدعاء اللاعب إلى منتخب بلاده.

وكشف تقرير لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن فريق "الريدز" يواجه أزمة كبيرة بسبب استدعاء صلاح لقائمة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية 2021.

ونقلت الصحيفة تصريحات شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، والتي قال فيها: "الجهاز الفني للفريق والاتحاد المصري لكرة القدم لديهم الرغبة في استدعاء محمد صلاح للأولمبياد".

وأضاف: "صلاح لاعب عالمي، وآمل أن يتمكن من اللعب معنا في الأولمبياد".

وتابع: "عندما يكون لديك مثل هذا اللاعب في فريقك، ستكون أهداف الفريق مختلفة".

ومن المقرر أن يشارك صلاح أيضا مع منتخب بلاده عندما تنطلق كأس الأمم الإفريقية في فبراير المقبل.

هذا الأمر من شأنه، أن يبعد صلاح عن ليفربول خلال وقت طويل من موسم البريميرليغ في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حالة تأهل الفراعنة وحجزهم لمكان في البطولة التي تستضيفها الكاميرون.