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مدرب "الشياطين الحمر" يوجه أصابع الاتهام بعد السقوط أمام اسطنبول باشاك شهير

5
NOVEMBER
2020
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قال أولي غونار سولشاير إن أخطاء دفاع فريقه كانت "لا تغتفر" في الشوط الأول خلال الهزيمة 2-1 في ملعب باشاك شهير التركي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.
 
وتأخر يونايتد في الدقيقة 12 عندما أرسل إيدن فيسكا تمريرة إلى ديمبا با الذي كان في وضع انفراد من منتصف الملعب وركض ليهز شباك الحارس دين هندرسون.
 
وضاعف الفريق التركي تقدمه في الشوط الأول عندما فقد خوان ماتا الكرة ومررها با إلى فيسكا ليضعها في المرمى.
 
وأبلغ سولشاير الصحفيين: "في الهدف الأول أرسلنا تمريرة قصيرة في ركلة ركنية ونسينا بأمر المهاجم في الأمام، هذا لا يغتفر... لم نقم بواجبنا، وهذه هي مسؤوليتي".
 
وتابع: "لا نشاهد أهدافا مثل هذه على هذا المستوى، لا يجب أن تهتز شباكك بمثل هذه السهولة، عندما يحدث ذلك تصبح عملية الفوز بالمباريات أصعب كثيرا".
 
وتأتي الهزيمة أمام باشاك شهر عقب السقوط 1-0 أمام أرسنال في الدوري لتزيد التكهنات بشأن مستقبل سولشاير لكن المدرب النرويجي شدد أنه ليس وقت الذعر.
 
وأضاف: "إنه من المبكر، الآراء موجودة طيلة وقت، علينا البقاء أقوياء".
 
ويحل يونايتد ضيفا على إيفرتون في الدوري بعد غد السبت.
Reuters
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