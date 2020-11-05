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نجوم سان جيرمان علقوا في المصعد لـ 50 دقيقة

5
NOVEMBER
2020
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تعرض لاعبي باريس سان جرمان الفرنسي لموقف صعب، قبل مواجهتهم المرتقبة أمام ريد بول لايبزغ الألماني بدوري أبطال أوروبا.
 
ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فقد علق عدد من لاعبي بطل فرنسا في مصعد الفندق الذين يقيمون فيه بألمانيا، لمدة قاربت الساعة، قبل أن يتم إخراجهم.
 
وتدخلت قوات الدفاع المدني لإخراج عدد من لاعبي الفريق من المصعد، بعد أن علقوا هناك لمدة 50 دقيقة، في صبيحة يوم مواجهتهم أمام لايبزغ بدوري أبطال أوروبا.
 
ووفقا للصحيفة، فقد علق الفرنسيون ليفن كورزاوا وبريسنل كيمبيمبي وبانديوغو فاديغا وعبدو ديالو وكولين داغبا، والأرجنتينيان لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا، والبرازيلي ماركينيوس، والإيطالي مويز كين، والسنغالي إدريسا غاييه، في مصعد مقر إقامة الفريق.
 
وفي فيديو نشره كورزاوا على حسابه على إنستغرام، ظهر دي ماريا وهو يخبر رجال الإطفاء مازحا بأن النجمان البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي عالقان معهما في المصعد، بهدف حث رجال الإطفاء على العمل بشكل أسرع.
 
ويواجه النادي الباريسي مستضيفه لايبزغ في مباراة مصيرية بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، حيث يتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط بالمركز الثاني خلف مانشستر يونايتد المتصدر.
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