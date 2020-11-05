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الزمالك يقهر الرجاء مجددا.. ونهائي إفريقي تاريخي أمام الأهلي

5
NOVEMBER
2020
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تأهل الزمالك المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير بنتيجة 3-1 على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، الأربعاء، في إياب نصف نهائي المسابقة.
 
وكان الزمالك حقق فوزا مهما ذهابا بهدف نظيف، على ملعب الرجاء.
 
وضرب الزمالك موعدا مع غريمه المحلي التقليدي الأهلي، يوم 27 من نوفمبر الجاري، بأول نهائي في تاريخ البطولة القارية يتنافس به فريقان من نفس البلد.
 
وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح الضيوف التسجيل عبر الكونغولي بن مالانغو، لكن التونسي فرجاني ساسي عادل النتيجة للزمالك في الدقيقة 61، من تسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي.
 
وفي الدقيقة 82، سجل مهاجم الزمالك الواعد مصطفى محمد هدفا متقنا برأسية بارعة، بعد ارتقاء عال مستفيدا من عرضية أحمد السيد (زيزو)، ثم أضاف اللاعب ذاته هدفه الشخصي الثاني والثالث للزمالك في الدقيقة 87 بعد انفراد تام بحارس الرجاء.
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