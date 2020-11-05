باشاك شهير يدخل تاريخ "الأبطال" على أكتاف مانشستر يونايتد

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دخل باشاك شهير التركي تاريخ الكرة الأوروبية، بعد أن حقق أول فوز له في دوري الأبطال، الأربعاء، وجاء على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وألحق بطل تركيا الهزيمة القارية الأولى بمانشستر يونايتد هذا الموسم، عندما تغلب عليه 2-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في إسطنبول.

وتقدم أصحاب الملعب عبر السنغالي المخضرم ديمبا با (13) والبوسني إدين فيشكا (40)، فيما ضيق الفارق لصالح "الشياطين الحُمر" الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة 43.

وكان مان يونايتد قد استهل مشواره في البطولة بطريقة مثالية، بفوزه في الجولة الأولى على وصيف الموسم الماضي باريس سان جرمان الفرنسي خارج قواعده 2-1، قبل أن يسحق في الثانية ضيفه لايبزيغ الألماني بخماسية نظيفة.

وفي المقابل، حقق باشاك شهير فوزا تاريخيا هو الأول له في المسابقة القارية العريقة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارتيه في أول جولتين.

وبقي يونايتد في الصدارة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من الفرق الثلاث الأخرى.