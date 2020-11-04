انتخابات اتحاد الرماية والصيد 9 مرشحين لملء المقاعد ال9

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بناء على الدعوة الموجهة من قبل الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الى الجمعية العمومية الانتخابية لانتخاب هيئة ادارية جديدة للاتحاد وذلك الجمعة الواقع فيه 6 تشرين الثاني الجاري في المقر المؤقت للاتحاد الكائن في "مستشفى العين والأذن الدولي" (النقاش - الضبيه)، أُقفل باب تقديم التراشيح عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء الفائت . وقد تقدم تسعة مرشحين بتراشيحهم المستوفية الشروط القانونية.والمرشحون هم:ربيع بسام الأيوبي،جرمان الياس زغيب، جان جرجس الزيلع، وائل طالب نصار،بيار ادمون جلخ ،جورج بو ضوميط ،هشام فؤاد الحاج، ساسين جورج روحانا والياس جورج عاصي.

وكون الهيئة الادارية مؤلّفة من تسعة أعضاء ولم يتقدّم سوى تسعة مرشّحين بالتالي يكونوا فازوا بالتزكية.