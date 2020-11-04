تضم اربع سيدات في "كوتا" مرتفعة التنس: أوليفر فيصل أعلن لائحته المكتملة ومزيج من الخبرات الادارية والفنية

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أعلن رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل لائحته المكتملة المؤلفة من تسعة مرشحين لخوض انتخابات اللجنة الادارية الجديدة للاتحاد التي ستجري عصر الخميس 12 تشرين الثاني الجاري في قاعة المحاضرات التابعة للنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.

والبارز ان اللائحة تضم اربع سيدات اي ما نسبته نصف عدد اعضاء اللجنة الادارية ما عدا الرئيس في خطوة أرادها فيصل واعضاء لائحته لاعطاء "كوتا " نسائية مرتفعة وهي الخطوة الأولى من نوعها في سائر الاتحادات اللبنانية لناحية نسبة الوجوه الأنثوية اي ما يقارب النصف.كما تضم اللائحة ابطال سابقين وبطلة سابقة في اللعبة لاعطاء زخم فني وعناصر ادارية كفوءة نجحت خلال ولاية فيصل الذي يترأس الاتحاد منذ تشرين الثاني من العام 2016.

وفي ما يلي أسماء اعضاء اللائحة:أوليفر فيصل،حسّان داعوق،سيرج زوين،ريمون كتورة،ديزيريه خليفة،نبيل قبيطر،ميرنا خوري،لين بشّور وناهية ابو خليل.

وتضم اللائحة اربعة اعضاء في اللجنة الادارية الحالية وهم : فيصل،خليفة،قبيطر وخوري.وستحظى اللائحة بثقة الجمعية العمومية للاتحاد خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي شهدتها ولاية فيصل على الأصعدة الادارية على رأسها عملية مكننة العمل في مكتب الاتحاد والفنية بحيث أولت اللجنة الادارية الحالية ،منذ انتخابها منذ اربع سنوات، أهمية كبيرة للمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها العمرية وعلى رأسها فريق كأس ديفيس بحيث حققت المنتخبات الوطنية للذكور والاناث نتائج مميزة على الأصعدة العربية والقارية والدولية.

وفي قراءة هادئة لأعضاء اللائحة يمكن القول أنها تضم رئيس الاتحاد أوليفر فيصل الذي نجح بشهادة المراقبين والمعنيين في مهامه الرئاسية خلال ولايته في ايصال اللعبة مع اعضاء الاتحاد الى مكان لم تصله من قبل .وجاء اختيار فيصل لأعضاء لائحته بعناية فضّمت المزيج من الخبرات الفنية والادارية في "ضربة معلم "منه .كما تضم البطلين السابقين ريمون كتورة وسيرج زوين واللاعب السابق حسّان الداعوق والبطلة السابقة ناهية ابو خليل الى جانب لين بشّور التي تواكب اللعبة على مدار السنة عبر ابنتها التي تشارك في الدورات ويمكن وصفها بأنها ممثلة لأهالي اللاعبين واللاعبات في اللائحة .كما تضم اللائحة وجوه ادارية سبق ان نجحت في الميدان الاداري للعبة وأثبتت كفاءتها في السنوات الأربع الأخيرة .والوجوه هي نبيل قبيطر وديزيريه خليفة وميرنا خوري .