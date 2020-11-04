living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيتي يقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا

4
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في ثمن النهائي بفوزه على أولمبياكوس اليوناني 3-صفر في منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وسجل الإسباني فيرنان توريس (12) والبرازيلي غابريال جيزوس (81) والبرتغالي جواو كانسيلو (90)
 
وهو الفوز الثالث تواليا لسيتي وبه رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط امام بورتو البرتغالي الفائز بدوره على مرسيليا 3-صفر، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند ثلاث نقاط، وظل رصيد مرسيليا بلا نقاط بعد تعرضه للخسارة الثالثة.
 
وتلقى سيتي أربعة أهداف فقط في مبارياته التسع الأخيرة (في جميع المسابقات) التي تلت خسارته أمام ليستر سيتي 2-5 في الدوري المحلي، حافظ في ست منها على نظافة شباكه.
 
والملفت أن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا سجل ثلاثة أهداف في كل من مبارياته الثلاث، ولم يستقبل غير هدف واحد. 
 
وافتتح توريس التسجيل بعد تمريرة بينية من البلجيكي كيفن دي بروين فسددها بين قدمي الحارس البرتغالي جوزيه سا (12).
 
وأضحى توريس ثالث أصغر لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية في تاريخ دوري الأبطال بعمر 20 عاما و248 يوما، بعد الفرنسي كيليان مبابي (18 عاما و120 يوما) والنروجي ايرلينغ هالاند (19 عاما و107 ايام).
 
وبرهن دي بروين مرة جديدة أنه من افضل اللاعبين راهنا بتمريرة حاسمة جديدة كانت من نصيب جيزوس الذي سدد في سقف الشباك (81).
 
واختتم كانسيلو الثلاثية بعدما تقدم بالكرة من الجهة اليمنى وسدد بيسراه كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء (90).
 
وفاز بورتو البرتغالي على ضيفه مرسيليا الفرنسي 3-صفر.
 
وسجل المالي موسى ماريغا (4) وسيرجيو دي أولفييرا (28 من ركلة جزاء) والكولومبي لويس دياز (69).
 
وباتت مهمة الفريق الفرنسي شبه مستحيلة بعد تعرضه للخسارة الثالثة، حتى ان لاعبيه لم ينجحوا حتى بتسجيل أي هدف.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout