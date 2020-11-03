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كورونا يقتحم أسوار ريال مدريد.. ويصيب مدافعه

3
NOVEMBER
2020
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، إصابة مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو بفيروس كورونا المستجد، وذلك عشية استضافة إنتر ميلانو الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
 
وقال ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي صباح الاثنين "جاءت نتيجة اختبار لاعبنا إيدير ميليتاو إيجابية لفحوصات كوفيد-19 التي أجريت صباح الأحد".
 
وأضاف "كل اللاعبين الآخرين والجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك جميع موظفي النادي الذين يعملون معهم مباشرة، جاءت نتيجة اختبارهم سلبية في نفس الاختبارات".
 
وبحسب بروتوكول الاتحاد الأوروبي للعبة، فإن قلب الدفاع البرازيلي الذي لعب في 3 مباريات هذا الموسم، سيتعين عليه تقديم اختبار سلبي قبل 6 ساعات على الأقل من انطلاق المباراة ضد إنتر ميلانو المقررة، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية، كي يسمح له بالمشاركة فيها.
 
وفي حال غياب ميليتاو (22 عاما و6 مباريات دولية)، سينضم إلى قائمة اللاعبين الذين سيحرم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من خدماتهم وهم داني كارفاخال وألفارو أودريوسولا وناتشو بسبب الإصابة.
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