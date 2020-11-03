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رالي لبنان الدولي ال4 ... اقفال باب المشاركة على 22 سيارة ومواجهة ثأرية بين القطري العطية واللبناني فغالي

3
NOVEMBER
2020
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ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) رالي لبنان الدولي  الثالث والاربعين في 13 ،14 و15 تشرين الثاني الجاري.ويندرج الرالي في اطار الجولة الثالثة من بطولة الشرق الاوسط للراليات للعام الجاري بعد راليي سلطنة عُمان وقبرص.تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 480.39 كلم منها 192.30 كلم طول المراحل الخاصة للسرعة والتي يبلغ عددها عشر من بينها مرحلة استعراضية واحدة. 
 
واعلن النادي المنظّم عن اقفال باب المشاركة في الرالي على 22 سيارة.وعلى رأس المشاركين بطل الشرق الأوسط (أحرز  لقب البطولة الاقليمية 15 مرة وهو رقم قياسي) وحامل لقب رالي لبنان الدولي  في نسخة العام الفائت القطري ناصر صالح العطية  وحامل لقب رالي لبنان 14 مرة(رقم قياسي)  اللبناني روجيه فغالي في مواجهة ثأرية لفغالي الذي يريد استعادة اللقب الذي فقده العام الفائت لمصلحة العطية الذي نجح في احراز اللقب للمرة الأولى.
 
وفي ما يلي أسماء السائقين وملاحيهم وسياراتهم:
 
1-ناصر صالح العطية(قطر) وملاحه ماتيو بوميل(فرنسا) على فولسفاغن بولو جي تي آي.
2- روجيه فغالي وجوزيف مطر (لبنان) على فورد فييستا أر5
3-رودريك الراعي وجورج ناضر(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
4-عبدالله الرواحي(سلطنة عمان) وعطا الحمود(الأردن) على فورد فييستا أر5
5-ماتيو روبواسون(لبنان)  ودولين شلينك(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
6-ألكس فغالي وجورج دعيبس(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
7-  هنري مسعد وروجيه غصن(لبنان)  على رينو كليو
8-نبيل عبد الحق وفيكين كندلدحيان(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
9-مشاري الظفيري(الكويت) وناصر الكواري(قطر) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
10-ناصر خليفة العطية(قطر) وسليم جليلاتي(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
11- أحمد خالد(لبنان) وموسى جيهيريان(الأردن) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10
12-شادي فقيه وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
13-............................................
14-باسل ابو حمدان وفراس الياس(لبنان) على  سيتروين دي اس3
15-طارق يونس وروني بو عبدو(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
16-مايك قاصوف وعمر مذكور(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9
17-هنري قاعي وروني مارون(لبنان) على سيتروين دي اس 3
18-دافيد مزهر وشادي نصر(لبنان) على رينو كليو
19-ايلي غانم(لبنان) وملاحه يُعلن اسمه لاحقاً على بيجو 296 أر سي
20-الياس الدهني  وكارلوس حنا(لبنان) على سكودا فابيا
21-كارل رزق وكريم ابو الياس(لبنان) على سوزوكي سويفت 1.6
22-الياس عون وامين عقل(لبنان) على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8
23-نضال الجردي واميل خويري(لبنان) على رينو كليو
 
على صعيد آخر، سيتخّذ النادي المنظم كافة الاجراءات والترتيبات الصارمة للوقاية  من وباء كورونا قبيل وخلال الرالي على أن يصدر نشرات بهذا الصدد لاحقاً.
 
كما سيطلع النادي رجال الصحافة والاعلام والمصورين على  الترتيبات الخاصة الاستثنائية المتخذة لتغطية وقائع الرالي للوقاية من "كورونا" تبعاً لارشادات وتعاميم الاتحاد الدولي للسيارات الـ"فيا" بهذا الخصوص.
 
هذا وسيعمّم النادي المنظّم كافة التفاصيل المتعلقة بالرالي تباعاً وبصورة  شبه يومية.
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